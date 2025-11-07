Захарова: Россия отслеживает действия США в ядерной сфере

Это относится и к тестированию находящихся в американском арсенале стратегических наступательных вооружений, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российские профильные ведомства тщательно отслеживают действия Соединенных Штатов в ядерной сфере. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российские профильные ведомства, конечно же, отслеживают действия и Соединенных Штатов Америки и других стран в ядерной сфере со всей необходимой в таких вопросах тщательностью, это относится и к тестированию находящихся в американском арсенале стратегических наступательных вооружений <...>", - сказала она, комментируя сообщения американских СМИ о подготовке испытаний межконтенентальной баллистической ракеты Minuteman III.

При этом дипломат отметила, что ситуацию вокруг намерения США провести ядерные испытания необходимо прояснить. "Пока мы отмечаем, что сигналы, которые звучат из Вашингтона и порождают обоснованную озабоченность во всех уголках мира, продолжают оставаться противоречивыми. И, конечно, подоплека должна быть прояснена", - добавила Захарова.

Как подчеркнула дипломат, насколько можно сейчас судить по тем материалам, которые были опубликованы, речь идет об относительно рутинных действиях. "Но еще раз хочу сказать, это только такой предварительный взгляд. Эксперты, которые этим занимаются, безусловно, затем свое слово скажут. Но в то же время обращает на себя внимание, что указанное мероприятие последовало за неоднозначными высказываниями президента США [Дональда Трампа] о намерении активизировать испытательную деятельность применительно к ядерному вооружению якобы в ответ на некие равнозначные, как это было сказано, шаги России и Китая", - указала представитель российского дипведомства.

"При этом по-прежнему сохраняется возникший у многих, в том числе в самих Соединенных Штатах Америки, закономерный вопрос: имеется в виду интенсифицировать тестирование носителей ядерного оружия? Об этом шла речь? Или же в Вашингтоне действительно задумались о непосредственном возобновлении под надуманными предлогами взрывных испытаний элементов ядерных боезарядов в разрез с положениями Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ - прим. ТАСС) и содержанием соответствующих национальных мораториев, которые несколько десятилетий назад были инициированы на период до вступления данного соглашения в силу всеми странами "ядерной пятерки", включая Соединенные Штаты Америки. Я думаю, что на эти вопросы, наверное, должны были бы ответить представители Соединенных Штатов", - продолжила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что если речь идет о втором упомянутом случае, то это "без сомнений создаст крайне негативную динамику и запустит ответные шаги со стороны других государств, включая Россию". "Именно об этом на днях и говорил президент нашей страны Владимир Путин, комментируя данный сюжет", - резюмировала она.

О ситуации с ядерными испытаниями США

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

5 ноября на совещании с Совбезом президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с ТАСС подчеркнул, что президент не давал поручения приступить к подготовке испытания - он "поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям". Помимо этого, Песков заявлял журналистам, что Россия продолжает исполнять обязательства по ДВЗЯИ, подчеркнув, что позиция главы российского государства на этот счет "абсолютно четкая, она не терпит двойного трактования".