Захарова: операции США против Венесуэлы приведут к эскалации ситуации

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона неоднократно заявляла о том, что "любая эскалация ведет лишь к еще большим проблемам"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Любая силовая операция США против Венесуэлы приведет лишь к эскалации ситуации, а не к разрешению имеющихся проблемных вопросов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя появившуюся в американских СМИ информацию о наличии у администрации США как минимум трех планов по проведению силовой операции против Венесуэлы и насильственной смене власти в этой стране, она отметила, что российская сторона неоднократно заявляла о том, что "любая эскалация ведет лишь к еще большим проблемам".

"Есть разные тактики, есть разные способы ведения дел, но, очевидно, что то, о чем говорят ряд американских обозревателей, экспертов, деятелей в различных структурах, что именно такая прямая агрессия приведет к ухудшению ситуации, а не к разрешению тех проблемных вопросов, которые имеют все возможности быть урегулированными юридическим, дипломатическим способом в рамках правового поля", - подчеркнула дипломат.

Захарова также обратила внимание, что история помнит немало примеров того, как Соединенные Штаты "через силу вот-вот разрешат какой-то конфликт или поборются с проявлением мирового зла". "Ситуация на Ближнем Востоке, ситуация на Севере Африки демонстрируют, что этот подход с опорой на силу без международно-правового мандата либо разрешения приводит лишь к усугублению проблем как в самом регионе, так и в Соединенных Штатах Америки", - заключила она.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США разместили в Карибском море восемь кораблей, одну атомную подводную лодку, 10 000 военнослужащих и уничтожают в международных водах скоростные лодки с находящимися в них людьми, которых голословно обвиняют в контрабанде наркотиков из Венесуэлы.

По данным газеты The New York Times, американский лидер Дональд Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой и разрешил ЦРУ проводить тайные операции в республике. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле. Однако 31 октября Трамп заявил, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы.