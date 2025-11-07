Захарова: Россия осуждает кампанию по осквернению воинских захоронений в Эстонии

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что речь идет об "экскаваторной эксгумации" праха моряков экипажа эсминца "Карл Маркс" и других советских воинов

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Россия глубоко возмущена и категорически осуждает акты государственного вандализма в Эстонии в отношении захоронений советских воинов. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ничего кроме глубокого возмущения не могут вызвать сообщения об очередном акте государственного вандализма в отношении памяти покоящихся в эстонском городе Локса советских воинов, - отметила она. - Россия категорически осуждает проводимую в Эстонии безнравственную, преступную кампанию по осквернению останков погибших борцов с фашизмом".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что речь идет об "экскаваторной эксгумации" праха моряков экипажа эсминца "Карл Маркс" и других советских воинов, погибших в боях с гитлеровцами в период 1941-1945 годов. "Эстонские власти не удовлетворились сносом в 2022 году находившегося там монумента с красной звездой, - добавила она. - Они решили полностью "зачистить" святое для наших соотечественников место. Это вопиющее расчеловечивание".

По словам дипломата, действия Таллина идут вразрез с взятыми на себя Эстонией обязательствами по статье 34 дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающимися защиты жертв международных вооруженных конфликтов.

"Мы вновь напоминаем, что Уголовный кодекс РФ предусматривает уголовную ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, в том числе расположенных за рубежом", - подчеркнула Захарова.