Захарова: МИД РФ получил указания после Совбеза по ядерной безопасности

Ведомство приступило к их выполнению

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство приступило к выполнению указаний, полученных от руководства страны после Совбеза, на котором обсуждалась ядерная безопасность. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Соответствующие поручения МИДом получены, и ведомство приступило к выполнению той задачи, которая была поставлена руководством страны", - указала она.

Президент РФ Владимир Путин 5 ноября обсудил с постоянными членами Совбеза заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении США возобновить ядерные испытания. Глава российского государства поручил ведомствам оценить целесообразность подготовки и РФ к ядерным испытаниям, однако указал, что Москва придерживается своих обязательств по запрещающему их международному договору и предпримет действия лишь в случае нарушения этого соглашения кем-либо из участников.