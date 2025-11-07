Захарова: милитаризация ЕС ведет к запредельному риску конфликта в регионе

Официальный представитель МИД России отметила, что Москва считает катастрофическим тренд на милитаризацию объединения

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Тренд на милитаризацию Европейского Союза (ЕС) ведет к запредельному риску военно-политических конфликтов в регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Считаем катастрофическим тренд на милитаризацию Европейского союза, который с учетом событий на Украине и роли Запада в украинских делах ведет к запредельному росту военно-политических рисков в Европе", - сказала дипломат.

"В условиях, когда многие государства Европы остаются суверенными лишь на словах, их правительства машинально выполняют приказы из Брюсселя, не задумываясь о реальном положении дел в нуждах собственных граждан, вот мы и видим те шаги, которые явно ведут ситуацию к какой-то пропасти", - указала Захарова.