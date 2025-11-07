ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Карасин назвал визовые ограничения ЕС "атакой против рядовых россиян"

Как отметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам, такая методика Евросоюза хорошо известна и разработана сравнительно давно
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Решение Еврокомиссии о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многократных виз - "атака против рядовых россиян". Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"Это очередная попытка давления на настроения наших граждан через ограничение в свободе передвижения. На этом направлении Запад развивает атаку против рядовых россиян", - считает он.

Как отметил Карасин, такая методика Евросоюза хорошо известна и разработана сравнительно давно. "Но, к сожалению для них, она явно не срабатывает и не приносит практических результатов. Этого никак не могут понять в Брюсселе и других европейских столицах", - отметил сенатор. 

