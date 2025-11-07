Косачев: ЕС исчерпал меры воздействия на Россию

Евросоюзу "остается только гадить", отметил заместитель председателя Совета Федерации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Решение Еврокомиссии о введении полного запрета на выдачу гражданам РФ новых многократных виз продемонстрировало, что ЕС исчерпал меры давления на Россию, поэтому ему остается только гадить. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Решение еще раз и очень наглядно подтверждает два неоспоримых обстоятельства. Первое - политика ЕС в отношении России русофобская, она направлена не только на власти, но и на людей, хотя до сих пор в Евросоюзе это упорно отрицали. И второе, исчерпанность мер давления на Россию: не получилось ни изолировать, ни разорвать в клочья. Остается гадить", - сказал он.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. При этом европейский дипломатический источник сообщил ТАСС, что введенные Еврокомиссией визовые ограничения подразумевают запрет на выдачу гражданам РФ только новых многоразовых виз, действующие многократные шенгенские визы россиян пока остаются в силе.