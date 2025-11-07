Слуцкий: Европа сама себя наказала запретом на многоразовые визы россиянам
Редакция сайта ТАСС
14:05
обновлено 14:40
МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Европейские страны получали большую прибыль от туристов из России, запретом на выдачу россиянам многоразовых виз Европа наказала сама себя. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя решение Еврокомиссии.
Читайте также
Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян
"Туристический поток из России в Европу давно опустился до незначительного уровня. Но даже и так страны ЕС получали от русских туристов большую прибыль. Кого в итоге наказали? Снова сами себя", - сказал депутат.
Слуцкий также назвал решение Еврокомиссии очередным шагом на пути к "санкционно-железному занавесу с Россией".