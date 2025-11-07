Слуцкий: Европа сама себя наказала запретом на многоразовые визы россиянам

Европейские страны получали большую прибыль от российских туристов, отметил председатель комитета НД по международным делам

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Европейские страны получали большую прибыль от туристов из России, запретом на выдачу россиянам многоразовых виз Европа наказала сама себя. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя решение Еврокомиссии.

Читайте также

Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян

"Туристический поток из России в Европу давно опустился до незначительного уровня. Но даже и так страны ЕС получали от русских туристов большую прибыль. Кого в итоге наказали? Снова сами себя", - сказал депутат.

Слуцкий также назвал решение Еврокомиссии очередным шагом на пути к "санкционно-железному занавесу с Россией".