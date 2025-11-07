ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Слуцкий: Европа сама себя наказала запретом на многоразовые визы россиянам

Европейские страны получали большую прибыль от российских туристов, отметил председатель комитета НД по международным делам
Редакция сайта ТАСС
14:05
обновлено 14:40

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий

© Марат Абулхатин/ Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Европейские страны получали большую прибыль от туристов из России, запретом на выдачу россиянам многоразовых виз Европа наказала сама себя. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя решение Еврокомиссии.

Читайте также

Каждый раз за новой. Что известно о запрете ЕК на мультивизы для россиян

"Туристический поток из России в Европу давно опустился до незначительного уровня. Но даже и так страны ЕС получали от русских туристов большую прибыль. Кого в итоге наказали? Снова сами себя", - сказал депутат.

Слуцкий также назвал решение Еврокомиссии очередным шагом на пути к "санкционно-железному занавесу с Россией". 

РоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович