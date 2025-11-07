Песков: Кремль позднее объявит дату прямой линии Путина

Вопросы граждан начнут собирать за две недели до мероприятия, ранее отмечал пресс-секретарь президента России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Кремль официально объявит дату совмещенных большой пресс-конференции и прямой линии президента РФ Владимира Путина позднее. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных сроках проведения мероприятия.

"Официально дату сообщим своевременно", - заявил представитель Кремля.

Ранее Песков рассказал ТАСС, что вопросы к прямой линии начнут собирать за две недели до мероприятия, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта.