Посол РФ: безвиз с Мьянмой облегчит деятельность бизнесменов

Россия и Мьянма также планируют расширять культурное и гуманитарное сотрудничество, отметил дипломат Искандер Азизов

БАНГКОК, 8 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Соглашение об отмене визовых требований между Россией и Мьянмой значительно облегчит работу мьянманских бизнесменов, продвигающих экономические взаимоотношения с РФ. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол России в Мьянме Искандер Азизов.

"К нашему большому удовлетворению экономическое сотрудничество между нашими странами поступательно развивалось и до подписания соглашения. Мьянманская сторона уже достаточно давно, более трех лет назад, ввела безвизовой режим въезда по общегражданским загранпаспортам для российских граждан, следующим в страну с туристическими целями. Данной возможностью стали пользоваться и представители наших деловых кругов, приезжающие в Мьянму с бизнес-целями, но на краткий период. Можно сказать, что вступление соглашения в силу мало что поменяет для этой категории россиян, но значительно облегчит деятельность мьянманским бизнесменам, активно продвигающим торговые и другие экономические взаимоотношения с Россией. Ожидаем, естественно, некоторого увеличения количества их визитов, еще более активного участия в различных отраслевых мероприятиях, проводимых в нашей стране, что в перспективе может привести к значительному росту экономического взаимодействия", - сказал он.

"Тем не менее, соглашение в большей мере откроет новые возможности именно для туристов. Деловые люди крепкие, некоторые административные преграды их только раззадоривают, а вот туристы, особенно в условиях изобилия туристических продуктов в данном регионе мира и высокой межстрановой конкуренции за клиента, требуют создания более благоприятных условий, частью которых и является безвизовый въезд", - отметил российский дипломат.

Азизов подчеркнул, что Россия и Мьянма "придают большое значение развитию гуманитарного и культурного сотрудничества, рассматривая его как неотъемлемую часть двустороннего стратегического партнерства". "Вопросы расширения культурных обменов естественным образом сопряжены с определенными объективными вызовами, связанными, в частности, с необходимостью логистического и организационного обеспечения мероприятий, а также с различиями в языковой среде и инфраструктуре. Вместе с тем эти факторы не являются препятствием, а лишь требуют системного подхода и постоянной координации усилий заинтересованных ведомств и организаций обеих стран. Безвиз значительно облегчит связи и контакты в гуманитарной сфере кратко- и среднесрочного характера", - добавил он.

Главы МИД России и Мьянмы Сергей Лавров и Тан Све 28 октября на полях Международной конференции по евразийской безопасности в Минске подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований.