Песков: Путин не давал указаний начинать готовиться к ядерным испытаниям

Сначала необходимо понять их целесообразность, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не давал указаний приступать к непосредственной подготовке испытаний ядерного оружия. В первую очередь необходимо понять их целесообразность, и этим сейчас займутся специалисты, обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Президент не давал указания приступить к подготовке, - указал представитель Кремля. - Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься".