Песков назвал поверхностными слова, что испытания "Буревестника" были ядерными

Речь идет, во-первых, о средстве доставки, а не о ядерном взрыве, указал представитель Кремля

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Суждения о том, что испытания "Буревестника" и "Посейдона" якобы были ядерными, очень поверхностны и неверны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"С экспертной точки зрения это крайне поверхностное и неверное суждение", - указал Песков, отвечая на вопрос о том, мог ли Вашингтон перепутать испытания "Буревестника" и "Посейдона" на атомной энергетической установке с испытанием ядерного оружия.

"Речь идет, во-первых, о средстве доставки. И речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы", - добавил он.