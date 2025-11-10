Посольство РФ уверено, что Би-би-си однажды ответит за русофобию и клевету

Вещательная корпорация оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую она выпустила в эфир в октябре 2024 года

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Великобритании назвало Би-би-си инструментом пропаганды и дезинформации, выразив уверенность, что однажды британская вещательная корпорация ответит и извинится за русофобию и клевету о России.

"В результате скандалов, которые привели к отставке генерального директора британской вещательной корпорации Тима Дэйви и главы новостного подразделения Деборы Тернесс, мир еще раз убедился в том, что Би-би-си - не более чем инструмент пропаганды и дезинформации. Его журналисты отбирают и манипулируют фактами, цензурируют информацию, которая не вписывается в ангажированную политику руководства. Как видим, они не стесняются самостоятельно создавать и тиражировать подложные утверждения", - отмечается в комментарии дипмиссии, поступившем ТАСС.

"Уверены, наступит время, когда заправилам Би-би-си придется ответить и за русофобию, принести публичные извинения за годы и десятилетия клеветы о нашей стране", - добавили в посольстве.

О скандале

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре прошлого года. В ней выступление президента США Дональда Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание Конгресса США, хотя на самом деле он говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

Сразу после смонтированного отрывка Би-би-си показала кадры людей, идущих к зданию Конгресса, из-за чего создается впечатление, будто они следуют призыву политика. На самом деле эти кадры были сняты до того момента, как Трамп начал выступление на многотысячной манифестации сторонников в Вашингтоне.

В результате этого скандала в отставку подали гендиректор вещательной корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих британской новостной корпорации Самир Шан принес публичные извинения за это "ошибочное решение". Юристы Трампа потребовали удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.

"Системные проблемы внутри корпорации"

В посольстве РФ признали, что случившееся "не стало ни откровением, ни шагом на пути к очищению имени Би-би-си". "Подтверждены системные проблемы внутри корпорации, где идеологические установки вытеснили журналистскую этику и извратили принципы независимости СМИ и свободы информации", - заметили в дипмиссии.

По словам российских дипломатов, руководство британской корпорации "допустило просчет, сделав ставку на проигравшую сторону" в борьбе за должность главы Белого дома. "И теперь - после победы Дональда Трампа на президентских выборах - вынуждено расплачиваться за ошибку репутацией и карьерой. Этот кризис не случайность, а прямое следствие долгих лет предвзятого освещения событий и двойных стандартов редакционной политики", - говорится в комментарии.

В диппредставительстве обратили внимание на то, что "давно и регулярно разоблачали ложь Би-би-си в отношении России". "Корпорация стала платформой для русофобии и экстремизма, превратилась в элемент пропагандистской машины Киева и настоящую фабрику фейковых новостей. Трагедия MH17, "дело Скрипалей", инсценировка в Буче и другие западные провокации против нашей страны подаются в материалах Би-би-си бездоказательно и агрессивно. Сотрудники корпорации неоднократно были уличены в апологетике политиков, которые, подобно американскому сенатору Линдси Грэму (внесен в российский перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС), публично желали смерти россиянам. Неудивительно, что Русская служба Би-би-си давно превратилась в логово иностранных агентов и профессиональных агитаторов, нацеленных на дестабилизацию российского общества", - заметили в посольстве.