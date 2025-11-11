Мирошник: за неделю от ударов ВСУ погибли восемь жителей России

Посол по особым поручениям МИД РФ добавил, что еще 45 получили ранения

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Восемь мирных жителей субъектов РФ за неделю погибли в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, 45 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, получили ранения. Как сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, 79% от общего числа пострадавших травмированы от атак украинских БПЛА.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 53 мирных жителя: ранены 45 человек, в том числе 6 несовершеннолетних, погибли 8 человек. <…> За прошедшие 7 дней от ударов украинских БПЛА пострадали 42 мирных жителя, что составило порядка 79% от общего числа пострадавших", - сказал он.

По его словам, среди пострадавших больше всего жителей ДНР, Белгородской, Запорожской и Херсонской областей.

Мирошник отметил, что последние несколько дней украинские БПЛА чаще всего атаковали гражданские автомобили, частные сектора и мирное население на улицах. "Растет число жертв среди гражданского населения в результате подрывов на минах ВСУ. Боевики проводят дистанционное минирование гражданских объектов и мест массового посещения жителями. Очередные случаи детонации взрывных устройств, повлекшие гибель и травмирование мирных жителей, зафиксированы в ДНР: 59-летний мирный житель погиб в поселке Кирилловка, два мирных жителя получили ранения в Никитовском районе Горловки, один человек пострадал в пригороде Донецка", - добавил представитель российского МИД.