Мирошник: ВСУ ежедневно наносили по регионам России около 500 ударов

Всего за неделю украинские войска выпустили по субъектам РФ почти 3,5 тыс. различных боеприпасов, уточнил посол по особым поручениям российского МИД

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Военные Вооруженных сил Украины на минувшей неделе наносили по субъектам РФ в среднем до 500 ударов в сутки, в том числе по гражданской инфраструктуре в глубине территории России. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Число ударов ВСУ по гражданским объектам на российской территории на минувшей неделе в среднем достигало 500 в сутки. Украинские террористы атаковали жилую многоэтажную застройку, коммерческие и социальные объекты, гражданские производственные предприятия, гражданский легковой и грузовой автотранспорт, объекты энергетической и нефтегазовой инфраструктуры", - сказал он.

Мирошник отметил, что украинская армия на минувшей неделе пыталась атаковать мирное население в глубине территории РФ. Так, ВСУ подвергли ударам беспилотников 11 российских регионов, удаленных от зоны специальной военной операции. "При помощи дальнобойных БПЛА самолетного типа были совершены налеты на гражданские объекты в глубине территории России - Волгоградской, Воронежской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ярославской областях, Республике Башкортостан. В Волгоградской области жертвой удара беспилотника по многоэтажному дому стал 48-летний мирный житель. В Саратове два мирных жителя получили ранения", - уточнил собеседник агентства.

По словам Мирошника, всего за неделю украинские войска выпустили по субъектам РФ почти 3,5 тыс. различных боеприпасов.