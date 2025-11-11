Токаев прибыл в Кремль, где пройдет его встреча с Путиным

Там пройдет первая беседа лидеров, которая продолжится за неформальным обедом

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Кремль для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Токаев 11 ноября прибыл в Россию с государственным визитом. Как ранее сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, официальная программа визита начнется 12 ноября, 11-го пройдет первая беседа лидеров, которая продолжится в Кремле за неформальным обедом.

Завтра, в официальный день госвизита, лидеры проведут переговоры, примут участие в пленарном заседании XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в режиме видеоконференции, сделают заявление для СМИ, подпишут документы. Также будет дан государственный обед от имени президента России.