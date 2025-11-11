ТАСС: ВСУ сосредоточили восемь бригад у Хатнего

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Порядка 8 бригад ВСУ и несколько погранотрядов Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) сосредоточены у Хатнего, но моральное состояние украинских военных оставляет желать лучшего. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В районе Хатнего у ВСУ сосредоточено достаточно сил и средств для удержания обороны. На данном участке присутствует как минимум восемь бригад ВСУ и это не считая погранотрядов ГПСУ. <…> Морально-психологическое состояние этих бригад - вопрос отдельный", - сказал собеседник агентства.

Так, по его словам, у Хатнего находятся 3-я отдельная тяжелая механизированная бригада, 5-я бригада оперативного назначения Нацгвардии Украины, 22-я отдельная механизированная бригада, 61-я отдельная механизированная бригада, 113-я отдельная бригада теробороны, 129-я отдельная тяжелая механизированная бригада, а также 143-я, 151-я и 159-я отдельные механизированные бригады.

При этом, обратил внимание собеседник ТАСС, именно с этого направления поступает огромное количество украинских пленных.