ТАСС: среди солдат ВСУ распространяется газовая гангрена

Данное заболевание было распространено в период Первой мировой войны

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Среди военных ВСУ, долгое время находящихся на позициях без ротации, распространяется газовая гангрена. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"В некоторых бригадах мобилизованные военнослужащие сидят на позициях по полгода без ротации и снабжения. Это привело к большому проценту смертности на позициях от различного рода инфекционных болезней. <…> Нашу информацию подтвердили западные СМИ, более того, они озвучили название болезни, которая распространилась в окопах украинской армии - газовая гангрена", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что данное заболевание было распространено в период Первой мировой войны. Это бактериальная инфекция, которая с высокой скоростью разрушает мышечную ткань, а при отсутствии лечения смертность приближается к 100%. Из-за этого солдаты ВСУ буквально "сгнивают заживо от гангрены".

Собеседник агентства обратил внимание, что в зоне ответственности группировки "Север" случаи заболеваемости среди украинских солдат зафиксированы в 57-й отдельной мотопехотной бригаде, 80-й и 82-й отдельных десантно-штурмовых бригадах ВСУ.