Путин пригласил Токаева "попить чайку" после неформального ужина
Редакция сайта ТАСС
17:30
МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отметил, что после ужина хочет пригласить его к себе попить "чайку, кофейку".
Читайте также
Встречи, форумы и первый госвизит. Президент Казахстана посетит Россию
В завершение открытой части двусторонних переговоров российский лидер указал, что сегодняшняя программа Токаева будет состоять из двух частей.
"Мы сейчас просто неформально поужинаем, а потом я хочу вас пригласить к себе, посидим, чайку попьем, кофейку", - отметил Путин.
"Хорошо", - согласился Токаев.