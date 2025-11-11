Путин пригласил Токаева "попить чайку" после неформального ужина

Программа президента Казахстана 11 ноября будет состоять из двух частей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отметил, что после ужина хочет пригласить его к себе попить "чайку, кофейку".

В завершение открытой части двусторонних переговоров российский лидер указал, что сегодняшняя программа Токаева будет состоять из двух частей.

"Мы сейчас просто неформально поужинаем, а потом я хочу вас пригласить к себе, посидим, чайку попьем, кофейку", - отметил Путин.

"Хорошо", - согласился Токаев.