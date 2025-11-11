ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин пригласил Токаева "попить чайку" после неформального ужина

Программа президента Казахстана 11 ноября будет состоять из двух частей
Редакция сайта ТАСС
17:30

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым отметил, что после ужина хочет пригласить его к себе попить "чайку, кофейку".

Читайте также

Встречи, форумы и первый госвизит. Президент Казахстана посетит Россию

В завершение открытой части двусторонних переговоров российский лидер указал, что сегодняшняя программа Токаева будет состоять из двух частей.

"Мы сейчас просто неформально поужинаем, а потом я хочу вас пригласить к себе, посидим, чайку попьем, кофейку", - отметил Путин.

"Хорошо", - согласился Токаев. 

Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы