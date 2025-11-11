Путин продолжил беседу с Токаевым за неформальным ужином в Кремле

Ужин для руководителей двух стран накрыт в столовой кремлевских апартаментов президента РФ

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжил неформальную встречу с прибывшим с госвизитом лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым за неформальным ужином в своей кремлевской квартире, которая расположена в Сенатском дворце - официальной резиденции главы государства.

Немногим ранее Путин и Токаев встретились в Представительском кабинете главы государства за неформальной беседой. Российский лидер выразил уверенность в успехе отношений двух стран и предложил "сверстать планы" на будущее, а перед этим - "чайку попить, кофейку".

Скромный ужин для руководителей двух стран накрыт в столовой кремлевских апартаментов президента РФ. Такая трапеза - знак большого доверия и отличных отношений между двумя лидерами: такой чести удостаивались прежде немногие коллеги Владимира Путина, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин или президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Токаев находится в РФ с высшим по статусу визитом - государственным. Официальные протокольные церемонии и переговоры намечены на завтра - они пройдут также в Кремле, но уже по соседству, в Большом Кремлевском дворце. Там запланированы официальные встречи, беседы в узком составе, российско-казахские переговоры, а также подписание пакета двусторонних документов и государственный обед от имени президента РФ намечены на завтра.