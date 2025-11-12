В СВР сравнили планы Армении отказаться от зерна России с "поцелуем Иуды"

В службе напомнили, что украинское зерно более чем вполовину дороже

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Армения по политическим соображениям намерена отказаться от российского зерна в пользу более дорогого украинского за счет денег Евросоюза. В Службе внешней разведки (СВР) РФ назвали подобные планы армянской стороны "поцелуем Еревана" по аналогии с поцелуем Иуды.

"Долгие годы Армения закупала в России зерно. Сейчас армяне, как говорится, из политических соображений "хотят отвязаться" от Москвы и оказать помощь Украине - приобретать часть необходимых объемов зерна у "незалежной". Однако вот незадача - украинское зерно более чем вполовину дороже", - говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР.

"Как подчеркивают в Ереване, дело принципа - дружба дружбой, а деньги врозь. Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости украинского зерна. Ключевой вопрос - где взять деньги", - указали в СВР.

В пресс-бюро подчеркнули, что страны Евросоюза оказались на грани социально-экономического кризиса.

"Евросоюз думает: ладно было бы заплатить и забыть, как в хорошо известном новозаветном сюжете. Но Еревану придется платить на постоянной основе. Такой вот поцелуй Еревана", - констатировали в пресс-бюро СВР.