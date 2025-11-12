МИД РФ: ядерный щит надежно прикрывает Белоруссию

Глава второго департамента стран СНГ министерства Алексей Полищук отметил, что "в связи с напряженной военно-политической обстановкой на западных рубежах Россия и Белоруссия в последние годы приняли меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства"

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Белоруссия надежно защищена российским ядерным щитом и может получать от РФ новейшие виды вооружений, заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Российский ядерный щит надежно прикрывает наших белорусских союзников, а обновленная договорно-правовая база дает возможность размещения в братской Республике любых средств защиты, включая все новейшие типы вооружения", - сказал дипломат.

"Нам неизвестно об обращениях такого рода", - ответил Полищук на вопрос, возможны ли поставки в Белоруссию крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем "Буревестник". Руководитель департамента МИД РФ заверил, что в случае поступления таких обращений "они будут самым внимательным образом изучены военными специалистами с учетом уникальных тактико-технических характеристик данного изделия". "Итоговое решение будет приниматься военно-политическим руководством двух стран в духе союзничества", - отметил дипломат.

Он констатировал, что "в связи с напряженной военно-политической обстановкой на западных рубежах Россия и Белоруссия в последние годы приняли меры по укреплению общего пространства обороны и безопасности Союзного государства". "Активно развивается наше военное и военно-техническое сотрудничество. Функционирует совместная Региональная группировка войск. Проведенное в сентябре стратегическое учение "Запад-2025" продемонстрировало наличие у Союзного государства потенциала для отражения широкого спектра угроз с любых направлений. В ходе состоявшегося в октябре в Минске 25-го заседания российско-белорусской межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству были достигнуты важные договоренности по линии оборонно-промышленных комплексов", - привел примеры Полищук.

Гарантии безопасности

Глава департамента МИД РФ обратил внимание на то, что "в последние годы качественно укрепилась соответствующая договорно-правовая база Союзного государства". Он напомнил, что "в декабре 2024 года Высший Госсовет утвердил Концепцию безопасности, а президенты двух стран подписали межгосударственный договор о гарантиях безопасности, вступивший в силу в марте текущего года".

"В нем зафиксирован перечень взаимных обязательств по обороне, защите суверенитета, независимости и конституционного строя России и Белоруссии, целостности и неприкосновенности территории и внешней границы Союзного государства", - сказал дипломат. По его словам, "для этого могут задействоваться все имеющиеся силы и средства, включая ядерное оружие в соответствии с Основами государственной политики Российской Федерации вобласти ядерного сдерживания". "В договоре прописаны гарантии незамедлительного предоставления по согласованию главами России и Белоруссии военной, военно-технической и иной помощи после официального обращения стороны, подвергшейся агрессии или угрозе агрессии", - добавил Полищук.

Он также указал, что 26 сентября в Москве состоялась первая встреча делегаций двух стран во главе со спецпредставителями президентов по обзору действия договора. "Они констатировали совпадение оценок ситуации в сфере безопасности. На фоне усиления ракетной и ядерной угроз в связи с развитием схем и потенциалов "совместных ядерных миссий" НАТО и планами развернуть в Европе наземные ракеты средней и меньшей дальности американского и иного западного производства признано оправданным активное российско-белорусское взаимодействие в этих сферах", - подчеркнул глава департамента МИД РФ.

Полищук подтвердил, что "по договоренности президентов до конца года ожидается размещение на территории Белоруссии - в дополнение к российскому нестратегическому ядерному оружию - ракетных комплексов "Орешник".

Российские вооружения

21 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия впервые применила новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в гиперзвуковом неядерном исполнении, ударив по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске (заводу "Южмаш") в ответ на атаку дальнобойными ракетами американского и британского производства по территории РФ. Спустя неделю глава государства объявил о начале серийного производства "Орешника", а в начале декабря о том, что "Орешник" будет размещен в Белоруссии.

26 октября нынешнего года Путин сообщил о завершении решающих испытаний "Буревестника". По его словам, предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил, что ракета в ходе испытаний находилась в воздухе около 15 часов и преодолела расстояние в 14 тыс. км.

