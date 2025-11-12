Путин встретил Токаева в центре Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца

У установленных в зале государственных флагов России и Казахстана руководители двух стран обменялись крепким рукопожатием

Редакция сайта ТАСС

© Антон Морозов/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Церемония официальной встречи прибывшего с государственным визитом в Россию лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева открылась крепким рукопожатием с ним российского президента Владимира Путина.

Читайте также

Встречи, форумы и первый госвизит. Президент Казахстана посетит Россию

Глава государства вышел встречать гостя в центр самого пышного из кремлевских парадных залов - Георгиевского - под президентские фанфары. У установленных в зале государственных флагов России и Казахстана руководители двух стран обменялись крепким рукопожатием.

В четком соответствии с протокольной традицией главы государств отдали дань уважения государственным гимнам своих стран. В знак почтения к гостю первым прозвучал гимн Казахстана.

Затем президенты поприветствовали выстроившихся у стены зала по правую руку от них представителей делегаций двух стран. Путин представил Токаеву членов российского правительства и руководителей крупных компаний. В их числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Алексей Оверчук и Виталий Савельев, замглавы администрации президента Максим Орешкин и Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министры просвещения Сергей Кравцов, транспорта Андрей Никитин, экономразвития Максим Решетников, финансов Антон Силуанов, главный санитарный врач Анна Попова, главы Роскосмоса Дмитрий Баканов, ВТБ Андрей Костин, Росатома Алексей Лихачев, Роснефти Игорь Сечин, Олег Дерипаска. Затем то же сделал и гость президента РФ.

По окончании церемонии официальной встречи руководители двух стран прошли через Аванзал на балюстраду Большого Кремлевского дворца, откуда через Малахитовое фойе направились в сторону парадных гостиных, где совсем скоро откроются российско-казахстанские переговоры - сначала в узком, а затем в расширенном составах.

Президент Казахстана прибыл в Москву накануне и уже провел с российским лидером неформальную встречу, которую завершили за небольшим ужином в кремлевской квартире главы государства.