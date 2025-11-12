Песков: Путин проинформирует Токаева об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона"

Президент РФ расскажет об этом только при интересе со стороны главы Казахстана

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проинформирует коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева как союзника по ОДКБ об испытаниях новейшего российского оружия "Буревестник" и "Посейдон", но только если это заинтересует его гостя из Астаны. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Читайте также

Торговля, космос и гуманитарное сотрудничество. Отношения РФ и Казахстана

"Вряд ли [об этом зайдет речь на открывшихся в Кремле переговорах], - ответил он на вопрос, будет ли Путин информировать Токаева об испытаниях российского оружия. - Если будет интересно - конечно, президент Путин проинформирует своего коллегу, если он не сделал это вчера".