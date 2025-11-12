Песков: Путин и Токаев обсудят двусторонние отношения

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что отношения между двумя странами очень тесные и многогранные

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудят всю повестку двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это хорошая возможность, во-первых, двум президентам детально и еще в составе широких делегаций обсудить всю повестку дня двусторонних отношений, прежде всего торгово-экономического сотрудничества", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос об ожиданиях от государственного визита президента Казахстана.

Песков отметил, что отношения между двумя странами очень тесные и многогранные. "Много вопросов на повестке дня. Мы действительно очень близкие партнеры", - подчеркнул он.

Представитель Кремля напомнил, что Россия занимает второе место по уровню экономического сотрудничества с Казахстаном после Китая, в первую очередь как торговый партнер. "Это очень значительные объемы. И по инвестициям фактически оспариваем первое место в экономику Казахстана. Поэтому есть о чем поговорить", - добавил пресс-секретарь президента РФ.