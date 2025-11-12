МИД РФ: Украина близка к исчерпанию ресурсов для ведения боевых действий

Как подчеркнул глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, ради самосохранения у власти "режим Зеленского способен на любые провокации и террористические акты"

Здание МИД РФ © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Экспертные оценки свидетельствуют, что Киев близок к исчерпанию внутренних ресурсов для продолжения боевых действий. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Мы не раз были свидетелями действий киевского режима, направленных на срыв мирного урегулирования. Экспертные оценки указывают на то, что сегодня Украина близка к исчерпанию внутренних ресурсов для ведения боевых действий, отсюда попытки втянуть страны ЕС и НАТО в прямое военное противостояние с нашей страной", - отметил он.

Дипломат также обратил внимание на сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о том, что вслед за провокацией с беспилотниками Киев готовит еще более одиозную провокацию - забросить в Польшу группу диверсантов, якобы состоящую из военнослужащих России и Белоруссии, и сымитировать атаку на объекты критической инфраструктуры. Как подчеркнул Полищук, ради самосохранения у власти "режим Зеленского способен на любые провокации и террористические акты".

"Что касается Польши, то ее власти всегда рады обвинить Россию в проблемах, возникающих в их стране. При этом выдвигаемые претензии, как правило, оказываются голословными. Достаточно вспомнить падение ракеты в Пшеводуве, которую поляки не задумываясь объявили российской, а потом вынужденно признали украинской. Затем был инцидент с беспилотником в польском воздушном пространстве, когда наше предложение провести консультации и заняться серьезным расследованием было проигнорировано", - напомнил руководитель департамента МИД РФ.

"Кстати, на днях СВР России предупредила о еще одной готовящейся крупной провокации. По ее данным, европейские страны НАТО подбивают Киев на диверсию на Запорожской АЭС с расплавлением активной зоны ее реакторов. Было просчитано, что после этого с учетом розы ветров в области распространения радиоактивных частиц окажутся жители районов, подконтрольных киевскому режиму, и граждане стран ЕС вблизи западной границы Украины. Вину планируется возложить на Россию. Цель - попытаться изменить негативный для Киева и Запада ход боевых действий и настроить западную общественность и страны глобального Юга и Востока против нашей страны, - указал Полищук. - Полагаем, что предупреждения о подобных провокациях следует воспринимать со всей серьезностью".

Полный текст интервью будет опубликован в 17:15 мск.