МИД РФ: дело Гуцул направлено на размывание автономного статуса Гагаузии

Адвокаты главы Гагаузии констатировали многократные процессуальные нарушения, в том числе отказ в доступе к подзащитной и давление на сторону защиты, напомнил глава второго департамента стран СНГ российского дипведомства Алексей Полищук

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Дело главы Гагаузии Евгении Гуцул направлено на размывание автономного статуса территории, Россия применит весь арсенал дипломатических средств для призыва властей Молдавии к соблюдению правовых норм. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Вся эта ситуация является еще одним примером реализации политики, направленной на размывание автономного статуса Гагаузии, закрепленного Законом Республики Молдова 1994 года, - указал он. - Российская сторона продолжит применять весь арсенал дипломатических средств для побуждения властей Молдавии к соблюдению собственного законодательства и уважению прав, интересов и автономии гагаузского народа, имеющего тесные исторические и духовные связи с Россией".

Комментируя предпринимаемые РФ шаги для освобождения главы Гагаузии из заключения, Полищук напомнил, что после задержания Гуцул 25 марта Россия неоднократно поднимала данный вопрос на различных международных площадках, в выступлениях и комментариях официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, направляла обращения в адрес генерального секретаря и глав исполнительных структур ОБСЕ и требовала отреагировать на ситуацию. "Знаем, что обращения в международные структуры направляли простые граждане и общественные организации Молдавии", - добавил дипломат.

При этом он напомнил, что несмотря на вынесенное 9 апреля решение о смягчении меры пресечения и изменения ее на домашний арест, 5 августа суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы, конфискации имущества и штрафу в $2,4 млн. "Неоднократно отмечалось, что предъявленные Гуцул обвинения были политизированными, построенными на искаженных фактах и сомнительных показаниях. В Молдавии этот процесс, наряду с аналогичными разбирательствами в отношении оппозиционных политиков, назвали "показательным судилищем", - подчеркнул Полищук.

Так, дипломат уточнил, что адвокаты Гуцул констатировали многократные процессуальные нарушения, в том числе отказ в доступе к подзащитной и давление на сторону защиты, а молдавские политологи придерживаются мнения, что "с приближением предстоящих весной 2026 года выборов в Народное собрание Гагаузии официальный Кишинев будет усиливать давление на регион с целью приведения там к власти лояльных политиков".

О ходе дела

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

