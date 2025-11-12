Песков: Путин приглашает в свою квартиру только тех лидеров, с которыми дружит

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что у президентов РФ и Казахстана именно такие отношения

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин приглашает в свою кремлевскую квартиру только тех лидеров, с которыми у него особенные, дружеские отношения. Таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал журналистам вчерашний неформальный ужин Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в кремлевской квартире главы государства.

"Он [Путин] приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, личные и очень конструктивные, открытые, давние и дружеские. И, конечно, в данном случае, если говорить об отношениях Путина и Токаева, то такие они и есть, эти отношения. И это дает возможность гораздо более эффективно заниматься продвижением межгосударственного сотрудничества", - сказал Песков.

Токаев находится в России с двухдневным государственным - высшим по дипломатическому статусу - визитом. Накануне казахстанский лидер и президент РФ провели неформальную встречу в кремлевской квартире главы государства. Официальные протокольные церемонии - переговоры в узком и расширенном составе, а также государственный обед в честь высокого гостя из Астаны - прошли сегодня. По итогам переговоров Путин и Токаев подписали Декларацию о стратегическом партнерстве между РФ и Казахстаном - подобные документы есть у Москвы лишь с нескольким государствами.