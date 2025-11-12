Россия и Казахстан высказались против конъюнктурных подходов к ДНЯО
МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва и Астана договорились, что будут принимать "скоординированные усилия" для целостности и устойчивости Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года. Такой пункт есть в декларации, подписанной 12 ноября президентами России и Казахстана.
Стороны считают безальтернативным укрепление режима нераспространения ЯО. Они будут принимать меры, чтобы не допускать использование договора кем-либо "в угоду конъюнктурным интересам".
РФ и Казахстан убеждены в том, что международно признанные зоны, свободные от ядерного оружия, укрепляют международный и региональный мир и безопасность.
Кроме того, Москва и Астана "продолжат прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе" и применения силы в отношении космических объектов.