Россия и Казахстан высказались против конъюнктурных подходов к ДНЯО

Согласно подписанной российским и казахстанским лидерами Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым декларации, стороны считают безальтернативным укрепление режима нераспространения ядерного оружия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Москва и Астана договорились, что будут принимать "скоординированные усилия" для целостности и устойчивости Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года. Такой пункт есть в декларации, подписанной 12 ноября президентами России и Казахстана.

Читайте также

Поставки газа, кадры и статус русского языка в Казахстане. Путин о переговорах с Токаевым

Стороны считают безальтернативным укрепление режима нераспространения ЯО. Они будут принимать меры, чтобы не допускать использование договора кем-либо "в угоду конъюнктурным интересам".

РФ и Казахстан убеждены в том, что международно признанные зоны, свободные от ядерного оружия, укрепляют международный и региональный мир и безопасность.

Кроме того, Москва и Астана "продолжат прилагать совместные усилия для предотвращения размещения оружия в космосе" и применения силы в отношении космических объектов.