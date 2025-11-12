Ушаков: Путин не получал от Трампа никаких посланий через Токаева

Президент Казахстана на прошлой неделе был в США

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не передавал президенту России Владимиру Путину каких-либо посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который на прошлой неделе был в США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Мы не получали никаких сигналов через него", - сказал он.