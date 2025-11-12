ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Ушаков: Путин не получал от Трампа никаких посланий через Токаева

Президент Казахстана на прошлой неделе был в США
16:11
обновлено 16:24

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не передавал президенту России Владимиру Путину каких-либо посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который на прошлой неделе был в США. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии телеканалу "Россия-1".

"Мы не получали никаких сигналов через него", - сказал он. 

