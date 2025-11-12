Захарова указала на отсутствие у Украины стремления к миру

Сообщения об остановке переговоров - это признание в том, что никакого искреннего намерения режим Зеленского не собирался проявлять, подчеркнула официальный представитель МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сообщения британских и украинских СМИ о приостановке Киевом переговоров с РФ говорят об отсутствии стремления к миру. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять", - отметила она.

Ранее газета The Times написала в статье об интервью с замглавы МИД Украины Сергеем Кислицей про официальную остановку Киевом переговоров с Москвой, а украинские СМИ привели те же слова как цитаты замглавы украинского МИД.

Глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС ранее заявил, что Россия готова возобновить переговорный процесс с Украиной в Стамбуле, мяч находится на украинской стороне. Дипломат констатировал, что в настоящее время переговоры "поставлены Киевом на паузу", а турецкие представители "не раз призывали их возобновить".