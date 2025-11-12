Песков: ядерная риторика всегда несет опасность

С одной стороны, такое оружие является хорошим инструментом для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но, с другой, об этом даже опасно говорить, подчеркнул представитель Кремля

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. РФ предпочла бы не делать заявлений в рамках риторики вокруг ядерных испытаний, так как она всегда несет опасность. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN.

"Ядерная риторика всегда опасна. С одной стороны, ядерное оружие является хорошим инструментом для поддержания мира с точки зрения взаимного сдерживания, но, с другой стороны, об этом даже опасно говорить. И, честно говоря, мы бы предпочли не делать заявлений", - сказал он.

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Трамп не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

5 ноября на совещании с Совбезом президент России Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам собрать, проанализировать дополнительную информацию и "внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия".