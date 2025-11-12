Депутат Шеремет: РФ ожидает от США приверженности договоренностям на Аляске

Член комитета по безопасности и противодействию коррупции уточнил, что речь идет о вопросах воссоединения Крыма, Донбасса и Новороссии с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Российская Федерация ожидает от руководства США выполнения взятых на себя обязательств в ходе саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Такое мнение выразил ТАСС депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

Он уточнил, что речь идет о вопросах воссоединения Крыма, Донбасса и Новороссии с Россией.

"Сегодня никто не ставит под сомнение выбор жителей Крыма, Новороссии и Донбасса в ходе открыто проведенных референдумов. Поэтому Россия в нынешних реалиях вполне закономерно ожидает от руководства США приверженности взятым на себя договоренностям на Аляске, в том числе по устранению первопричин кровавого конфликта на Украине и принудить украинскую власть вернуться в мирное международное правовое поле, с непременным обретением ею нейтрального статуса", - отметил Шеремет.

Ранее глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в интервью ТАСС сообщил, что Россия ожидает от руководства США подтверждения приверженности аляскинским договоренностям.

Он отметил также, что никто не ставит под сомнение российскую принадлежность Крыма, Донбасса и Новороссии, жители которых на референдумах 2014 и 2022 года выступили в пользу воссоединения с Россией.