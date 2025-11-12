Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с Лавровым

Газета пояснила, что слова главы МИД РФ "содержат много спорных утверждений"

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом ТАСС заявили в российском дипведомстве, назвав это решение "вопиющей цензурой".

"В последние месяцы фиксируем в итальянских СМИ увеличение и без того большого количества фейков о России. Чтобы хоть как-то остановить этот поток лжи, предложили одной из ведущих газет Италии - Corriere della Sera - взять эксклюзивное интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова", - сообщили в МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, "редакция газеты с энтузиазмом согласилась", направила объемные вопросы к интервью, на каждый из которых "министр дал исчерпывающий ответ". "Текст был подготовлен оперативно. Можно было публиковать. Но издание отказалось от размещения ответов Лаврова на свои же вопросы", - указали в дипведомстве.

"Нам "объясняли", что слова Лаврова "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов". На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания - полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой", - подчеркнули в министерстве.

В МИД РФ выразили мнение, что "итальянские граждане имеют гарантированное статьей 19 Всеобщей декларации прав человека право на доступ к информации", и привели тексты двух интервью - полную версию и отредактированную Corriere della Sera. В последней версии, как отметили в российском дипведомстве, "все неудобные для официального Рима моменты редакция сознательно вымарала". Полную версию на правах эксклюзива публикует ТАСС.

"Данный случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение", - заключили на Смоленской площади.