Лавров заявил о "подковерных докладах" Трампу перед саммитом в Будапеште

Глава МИД РФ также назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп получал "подковерные доклады", после чего не состоялась встреча на высшем уровне с РФ в Будапеште, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

Глава российской дипломатии в своем ответе подробно изложил хронологию развития событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

"Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про "неготовность России к переговорам", "срыв" итогов Анкориджа я не собираюсь", - подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине "через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года". Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и "тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса".

"Мы оценили, что эти условия были услышаны и восприняты, в том числе публично, администрацией Дональда Трампа - прежде всего в том, что касается неприемлемости втягивания Украины в НАТО для создания стратегических военных угроз России прямо на ее границах, - продолжил Лавров. - Вашингтон также открыто признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам тех референдумов, которые прошли в пяти исторических регионах нашей страны, чьи жители однозначно высказались за самоопределение от объявившего их "нелюдями", "существами" и "террористами" киевского режима и за воссоединение с Россией".

Предложенный путь реализации

Министр отметил, что концепция США, которую за неделю до Анкориджа привозил в Москву спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф, строилась именно вокруг темы безопасности и территориальных реалий. "Как сообщил президент Путин президенту Трампу в Анкоридже, мы согласились взять [ее] за основу, предложив при этом конкретный шаг, открывающий путь к ее практической реализации. Американский лидер сообщил, что должен посоветоваться, однако и после его встречи с союзниками на следующий день в Вашингтоне мы не получили реакции на наш позитивный ответ на упомянутые предложения. Не последовало реакции и в ходе моей встречи с госсекретарем [США] Марко Рубио в сентябре в Нью-Йорке, когда я напомнил, что мы по-прежнему ее ожидаем", - добавил глава МИД РФ.

"Чтобы помочь американским коллегам определиться по сути с их же собственной идеей, мы положили понимания Аляски на неофициальную бумагу и передали в Вашингтон, - продолжил Лавров. - Через несколько дней по просьбе Трампа состоялся его телефонный разговор с Путиным, было условлено встретиться в Будапеште, предварительно тщательно подготовив саммит. Не было сомнений, что речь пойдет об анкориджских пониманиях. Через пару дней мы переговорили с Рубио по телефону, а затем Вашингтон, охарактеризовав беседу как конструктивную (она действительно была деловой и полезной), сообщил, что после нее личная встреча госсекретаря США и министра иностранных дел России для подготовки контакта на высшем уровне не требуется".