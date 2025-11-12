Лавров: РФ не впервой останавливать фашистов и нацистов

Министр иностранных дел напомнил, что так уже было по Вторую мировую войну, и будет снова в наши дни

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. России не впервой останавливать фашистских и нацистских агрессоров, так будет и на этот раз. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"Нам не впервой останавливать фашистских и нацистских агрессоров - так было во Вторую мировую войну, так будет и на этот раз", - указал глава МИД РФ.

Как отметил Лавров, специальная военная операция - это не война за территории, а операция по спасению жизней миллионов людей, которые живут на этих землях столетиями. По словам министра, киевский режим хочет их истребить - "юридически, запретив их историю, язык, культуру, и физически - с помощью западного оружия".

"Другая важнейшая цель СВО - надежно гарантировать безопасность России, сорвать планы НАТО и ЕС по созданию на наших западных рубежах враждебного марионеточного государства, законодательно и на практике опирающегося на идеологию нацизма", - подчеркнул российский министр.