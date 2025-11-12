Лавров: нацизм поднимает голову в Европе, а ЕС быстро превращается в военный блок

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Нацизм вновь поднимает голову в Европе, а Евросоюз быстрыми темпами превращается в агрессивный военный блок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"Мы добиваемся и добьемся возвращения Украины к здоровым, устойчивым истокам ее государственности, что предполагает отказ от подобострастного предоставления ее территории под военное освоение со стороны НАТО (да и Евросоюза, быстро превращающегося в не менее агрессивный военный блок), очищение от запрещенной в Нюрнберге нацистской идеологии, возвращение всех прав русским, венграм и всем другим нацменьшинствам", - сказал он.

"Показательно, что брюссельские элиты, затаскивая киевский режим в ЕС, молчат о вопиющей дискриминации им "некоренных народов" - так презрительно Киев определяет столетиями живущих на Украине русских - и при этом восхваляют хунту [Владимира] Зеленского как отстаивающую "европейские ценности". Это лишнее подтверждение того, что нацизм вновь поднимает голову в Европе", - подчеркнул глава МИД РФ.

По словам министра, здесь есть о чем задуматься, особенно в свете того, что в ООН Германия и Италия вместе с Японией в последнее время стали голосовать против ежегодной резолюции Генассамблеи о недопустимости героизации нацизма.

Как отметил Лавров, на Западе и не скрывают, что де-факто ведут руками украинцев прокси-войну против России, которая не закончится и "после нынешнего кризиса". "Об этом не раз говорили генсек НАТО Марк Рютте, британский премьер-министр Кир Стармер, брюссельские бюрократки Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас, спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. Очевидно, что решимость России обеспечить свою безопасность от угроз, создаваемых Западом при помощи подконтрольного ему режима, законна и обоснована", - заключил министр.