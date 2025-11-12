Лавров: Европа открыто ведет приготовления к новой большой войне против РФ

Миротворческие усилия страны ЕС саботируют, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Страны Европы саботируют любые миротворческие усилия по Украине и открыто ведут приготовления к новой большой войне против России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые "санкции", которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование", - отметил он.

По словам Лаврова, большинство европейских столиц сейчас составляют костяк так называемой "коалиции желающих", которая желает только одного - чтобы боевые действия на Украине длились как можно дольше, "до последнего украинца". "Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, - подчеркнул министр. - На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей".