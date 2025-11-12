Лавров: предложение Путина о безопасности в Евразии открыта для Европы

Но "вести себя надо будет вежливо, без неоколониального высокомерия", отметил глава российского МИД

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Инициатива президента РФ Владимира Путина о формировании новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии открыта для Европы, но вести себя надо будет "вежливо". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, ТАСС на правах эксклюзива приводит ответы министра.

"Президент Владимир Путин выдвинул инициативу формирования новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, - сказал он. - Она открыта для всех государств континента, включая его европейскую часть, но вести себя надо будет вежливо, без неоколониального высокомерия, на основе принципов равноправия, взаимоуважения и баланса интересов".

Лавров отметил, что существовавшая до 2022 года система евроатлантической безопасности полностью "дискредитирована и демонтирована стараниями западников".