МИД РФ: отказ опубликовать интервью Лаврова - пример обмана итальянских граждан

По словам дипломатов, в отредактированной итальянской газетой Corriere статье сознательно вырезаны все неудобные для официального Рима заявления

РИМ, 13 ноября. /ТАСС/. Отказ итальянской газеты Corriere della Sera от публикации интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова является вопиющей цензурой и примером обмана итальянских граждан. Об этом заявило посольство РФ в Италии, опубликовав полную версию интервью, не вышедшего ни в печатном варианте, ни на сайте издания.

"Случай является наглядным примером того, как до итальянских граждан не доводят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение", - говорится в комментарии посольства, размещенном в официальном Telegram-канале.

Отказ от публикации посольству объяснили тем, что слова Лаврова якобы "содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов". "На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания - полную, редакция ответила отказом", - сообщили в посольстве.

Дипломаты приводят в том числе версию статьи, отредактированную Corriere, в которой "все неудобные для официального Рима моменты сознательно вымараны".

Ранее в МИД РФ сообщили об отказе итальянской газеты Corriere della Sera публиковать интервью, ей же запрошенное. ТАСС привел его выдержки на правах эксклюзива.