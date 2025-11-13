Задержанного на Пхукете россиянина этапировали в Бангкок

Мужчину подозревают в совершении преступления в сфере информационных технологий, сообщил генеральный консул в островной провинции Егор Иванов

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 13 ноября. /ТАСС/. Задержанного на Пхукете гражданина России по запросу США перевезли в Бангкок, его подозревают в совершении преступления в сфере информационных технологий. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил генеральный консул в островной провинции Егор Иванов.

"Мы получили уведомление о задержании гражданина России по обвинению в совершении преступления в сфере информационных технологий. Арестован он был 6 ноября и в этот же день этапирован в Бангкок", - сказал он.

Королевская полиция Таиланда подтвердила ТАСС задержание россиянина на острове Пхукет по запросу США в связи с ведением хакерской деятельности.

Полицейский отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD) в распространенном ранее заявлении указал, что речь идет о "35-летнем хакере мирового класса, который ранее атаковал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США". Таиландская киберполиция отметила, что подозреваемый приехал в Таиланд 30 октября и проживал в провинции Пхукет. В ходе совместной с Федеральным бюро расследований (ФБР) США операции у задержанного были изъяты "ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для проведения технологической экспертизы". "Ему было предъявлено обвинение в том, что он является лицом, запрашиваемым другой страной для экстрадиции в соответствии с законом об экстрадиции 2008 года", - указали в TCSD.

"Совместная операция властей Таиланда и ФБР США позволит наладить сотрудничество в предотвращении и пресечении технологических преступлений. Этот вопрос теперь включен в глобальную повестку дня совместных мероприятий по решению данной проблемы", - добавили в таиландской киберполиции.