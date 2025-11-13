Володин: Великобритания должна закрыть Би-би-си из-за искажения слов Трампа

Председатель Госдумы отметил, что наветы и фейки к добру не приводят

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал власти Великобритании закрыть вещательную корпорацию Би-би-си из-за искажения заявления президента США Дональда Трампа по поводу беспорядков в Капитолии в 2021 году.

"Журналистика - это цифры и факты прежде всего, а наветы, фейки к добру не приводят. Поэтому в Англии должны закрыть Би-би-си, распустить эту организацию, потому что она пыталась нанести вред Соединенным Штатам Америки. Нам они гадили на протяжении десятилетий", - сказал Володин на пленарном заседании.

Он напомнил, что журналистов Би-би-си лишили аккредитации в Госдуме. "Потому что наша страна - свободное государство, а они несвободны", - добавил председатель Госдумы. По мнению Володина, было бы правильным Конгрессу США также лишить аккредитации журналистов Би-би-си. "Они же там тоже у них ходят, болтаются, сплетничают, придумывают про США, про их президента избранного. А где позиция конгрессменов США? Почему они молчат?" - подчеркнул спикер Госдумы.

При этом, считает Володин, российские СМИ должны быть аккредитованы в Конгрессе, потому что Россия не вмешивается в суверенные дела других государств и руководствуемся только фактами.

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре прошлого года. В ней выступление Трампа было смонтировано таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывает захватить здание американского Конгресса, хотя на самом деле глава государства говорил о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава новостного вещания Дебора Тернесс. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.