Захарова согласна с Орбаном в том, что власть на Украине в руках у военной мафии

Официальный представитель МИД России отметила, что это "многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в том, что власть на Украине находится в руках военной мафии, связанной с Владимиром Зеленским.

Как заявил ранее Орбан, громкий коррупционный скандал на Украине показал, что в стране царит хаос, и Евросоюз должен прекратить финансировать эту страну. Он также назвал фигурантов дела "военной мафией".

"С удивлением слежу за тем, как происходящее на Украине называют просто "коррупцией". Совершенно точное определение - военная мафия. Это не только воровство денег и коррупционные связи киевского режима. Это международный конгломерат, многоголовая кровавая гидра, опутавшая планету и перекачивающая деньги из карманов налогоплательщиков в западных странах в карманы их элит", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

"Зеленский и киевский режим - инструменты; Еврокомиссия, демпартия США, НАТО - механизм; выгодополучатели - глубинные слои либеральных демократий", - подчеркнула Захарова.

О коррупционном скандале

10 ноября независимые от офиса Зеленского ведомства - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) - объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. По данным следствия, участники схемы отмыли по меньшей мере $100 млн, и, вероятно, эта сумма еще возрастет.

Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, - Германа Галущенко, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения по этому делу были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, которого также называют человеком из ближнего окружения Зеленского.