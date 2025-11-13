ТАСС: саммит России и США нужен, но с предварительной подготовкой

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Саммит России и США определенно нужен, но ему должна предшествовать тщательная организационная и содержательная подготовка. Об этом сообщил ТАСС российский дипломатический источник.

Как отметил собеседник агентства, российская сторона "самым внимательным образом ознакомилась и проанализировала" интервью госсекретаря США Марко Рубио по итогам встречи министров иностранных дел стран - членов Группы семи, в частности его заявление о "взаимном понимании и США, и Россией необходимости подготовки именно результативной встречи в верхах".

"Это ровно то, о чем договорились [президент РФ] Владимир Путин и [президент США] Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 16 октября. Именно в такой плоскости вопрос о новой встрече президентов обсуждался [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым в телефонном разговоре с Марко Рубио 20 октября. Саммит определенно нужен, но ему должна предшествовать тщательная организационная и содержательная подготовка. Однако это реализуемо только в том случае, если США будут твердо стоять на договоренностях Анкориджа. Убеждены, что практическую проработку встречи президентов необходимо выстраивать именно в духе пониманий, достигнутых на Аляске", - отметил российский источник.