Водолацкий: вотум недоверия правительству Украины был разыгран англичанами
МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Попытки инициировать процедуру отставки правительства Украины оппозиционной партией после коррупционного скандала в стране срежиссированы англичанами. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" ранее потребовала провести заседание Рады о доверии правительству страны не позднее 14 ноября.
"Ни Порошенко, ни [мэр Киева Виталий] Кличко, ни иной другой политик сегодня не могут никак влиять на процессы на Украине без разрешения англичан. То, что партия Порошенко выдвинула вотум недоверия правительству, - это тоже сценарий англичан совместно с американцами, но в большей степени это сегодня прерогатива англичан, они работают по Украине", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если Порошенко получил разрешение англичан на проведение процедуры отставки правительства Украины, то "дни [Владимира] Зеленского сочтены".