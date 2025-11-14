Водолацкий: вотум недоверия правительству Украины был разыгран англичанами

Ни один политик сегодня не может влиять на процессы на Украине без разрешения Лондона, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Попытки инициировать процедуру отставки правительства Украины оппозиционной партией после коррупционного скандала в стране срежиссированы англичанами. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" ранее потребовала провести заседание Рады о доверии правительству страны не позднее 14 ноября.

"Ни Порошенко, ни [мэр Киева Виталий] Кличко, ни иной другой политик сегодня не могут никак влиять на процессы на Украине без разрешения англичан. То, что партия Порошенко выдвинула вотум недоверия правительству, - это тоже сценарий англичан совместно с американцами, но в большей степени это сегодня прерогатива англичан, они работают по Украине", - сказал собеседник агентства.

По его словам, если Порошенко получил разрешение англичан на проведение процедуры отставки правительства Украины, то "дни [Владимира] Зеленского сочтены".