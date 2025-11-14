Эксперт Федутинов: Киев усилил атаки на РФ для прикрытия коррупционного скандала

Специалист в области беспилотной авиации считает, что киевский режим может предпринять более радикальные действия для отвлечения внимания мирового сообщества

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Киев масштабировал атаки при помощи беспилотников на регионы России с целью прикрытия коррупционного скандала в сфере энергетики на Украине. Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

Силы ПВО РФ в ночь на 14 ноября сбили 216 украинских БПЛА над регионами России. "В целом мы наблюдаем продолжение имеющейся в последние месяцы стратегии украинской стороны, направленной на нанесение России максимального ущерба в топливо-энергетической отрасли, включая объекты переработки, хранения и транспортировки. Нынешний же всплеск активности, как это неоднократно бывало ранее, на мой взгляд, может быть связан с попыткой "перебить" существующий негативный информационный фон последних дней", - сказал Федутинов.

Эксперт также высказал предположение, что киевский режим может предпринять более радикальные действия для отвлечения внимания мирового сообщества. "Дальнейшие шаги украинских властей, вероятно, будут ситуативными и опираться на анализ медиаполя. К сожалению, в этой связи я бы не исключал того, что для размытия темы коррупции Киев вполне способен предпринять и какие-то более радикальные действия", - подчеркнул Федутинов.