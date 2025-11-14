ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Гросси назвал роль сверхдержав основополагающей в нераспространении ЯО

Диалог между ними критически необходим, сообщил гендиректор МАГАТЭ
11:56
обновлено 12:12

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Сверхдержавы играют основополагающую роль в вопросах нераспространения ядерного оружия в мире, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде.

"Миссию МАГАТЭ мы видим в укреплении режима нераспространения [ядерного оружия] или представьте, что 20-25 стран будут обладать ядерным оружием, это вполне технически возможно. И в этом смысле роль сверхдержав является основополагающей, и диалог между ними особенно критически необходим", - сказал Гросси. 

