Гросси назвал роль сверхдержав основополагающей в нераспространении ЯО
Редакция сайта ТАСС
11:56
обновлено 12:12
КАЛИНИНГРАД, 14 ноября. /ТАСС/. Сверхдержавы играют основополагающую роль в вопросах нераспространения ядерного оружия в мире, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым в Калининграде.
"Миссию МАГАТЭ мы видим в укреплении режима нераспространения [ядерного оружия] или представьте, что 20-25 стран будут обладать ядерным оружием, это вполне технически возможно. И в этом смысле роль сверхдержав является основополагающей, и диалог между ними особенно критически необходим", - сказал Гросси.