Захарова: Россия призывает к политическому урегулированию в Судане

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на то, что после захвата города Эль-Фашер в провинции Северный Дарфур отрядами движения "Силы быстрого реагирования" под угрозой оказались жизни и здоровье оставшихся там 200 тыс. гражданских лиц

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия выступает за прекращение кровопролития в суданской провинции Северный Дарфур и призывает к запуску полноформатного процесса политического урегулирования. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с поступающими сообщениями о массовых появлениях насилия, пытках, казнях и других преступлениях в отношении гражданского населения в регионе.

"Россия вновь подтверждает свою приверженность мирному урегулированию внутрисуданского конфликта, подчеркивает необходимость уважения суверенитета, территориальной целостности и единства Республики Судан, - отметила она. - Ключевой задачей на текущем этапе является скорейшая остановка боевых действий, запуск полноформатного политического процесса, ведомого самими суданцами. Исходим из того, что предпринимаемые в настоящее время дипломатические усилия по содействию преодолению кризиса будут способствовать достижению устойчивого урегулирования в Судане с учетом чаяний широких слоев его населения".

Дипломат обратила внимание на то, что после захвата города Эль-Фашер в провинции Северный Дарфур отрядами движения "Силы быстрого реагирования" под угрозой оказались жизни и здоровье оставшихся там 200 тыс. гражданских лиц, в том числе десятков тысяч женщин и детей. "Дополнительно усугубляют ситуацию тяжелейшие гуманитарные условия, осложнившиеся в районе в результате боевых действий", - констатировала она.

"В Москве осуждают преступления против суданских мирных жителей, - подчеркнула Захарова. - Мы призываем к консолидации усилий международного сообщества в целях обеспечения немедленного прекращения кровопролития и нарушений прав человека в Северном Дарфуре, а также проведению расследования и наказанию виновных лиц. Крайне важно создать необходимые условия для оказания безотлагательной гуманитарной помощи всем нуждающимся".