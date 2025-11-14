Захарова: европейский рынок не заинтересован в молдавских товарах

Решение правительства Молдавии о денонсации семи соглашений, заключенных в рамках СНГ, говорит о том, что Кишинев "продолжает политику дистанцирования от процессов на евразийском пространстве", отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Молдавские товары не могут удовлетворить потребности рынка ЕС, при этом власти Молдавии игнорируют мнение своих граждан, выступающих за сотрудничество на евразийском пространстве. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, решение правительства Молдавии о денонсации семи соглашений, заключенных в рамках СНГ, говорит о том, что Кишинев "продолжает политику дистанцирования от процессов на евразийском пространстве".

"В публичном пространстве Молдавии периодически инициируются дискуссии о необходимости формального выхода из состава СНГ. Это все делается определенной целью и под предлогом "безальтернативности европейского пути Молдавии", - отметила дипломат. - Независимые эксперты прямо говорят, что политика игнорирования происходящих на евразийском пространстве процессов наносит ущерб национальным интересам Молдавии, прежде всего в экономической сфере. Сужаются возможности доступа молдавских производителей к перспективному и динамичному рынку региона, утрачиваются нарабатывавшиеся годами кооперационные связи".

"По оценкам аналитиков, заявления властей о том, что европейский рынок полностью удовлетворит потребности молдавских экспортеров, является иллюзией и просто не имеет ничего общего с реальным положением дел, - обратила внимание Захарова. - Согласно молдавской же статистике, в январе - июле 2025 года поставки товаров из Молдавии в ЕС снизились на 4%. Вот это реальный показатель того, как молдаван "ждут" в ЕС".

По ее словам, следствием односторонней западноцентричной политики Кишинева стала предельная поляризациях молдавского общества и глубокий социально-экономический кризис, "который усугубляется тяжелым трудовым бременем страны перед западными финансовыми институтами и массовым оттоком населения". "Большинство молдаван выступает за сбалансированную внешнюю политику республики, предполагающую в том числе участие в сотрудничестве в рамках СНГ и получение от этого немалых выгод. К сожалению, официальный Кишинев продолжает игнорировать мнение собственных граждан", - констатировала дипломат.