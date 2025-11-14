Захарова: РФ готова содействовать устранению разногласий Пакистана и Афганистана

Официальный представитель МИД России отметила, что Москва призывает Кабул и Исламабад "к урегулированию любых разногласий исключительно политико-дипломатическим путем и мирными средствами"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Россия готова внести вклад в устранение напряженности в афгано-пакистанских отношениях и содействовать установлению прочного мира в регионе. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

Провокации Киева, контакты с США и интервью Лаврова. Заявления Захаровой

"Мы призываем Кабул и Исламабад к урегулированию любых разногласий исключительно политико-дипломатическим путем и мирными средствами, - отметила дипломат. - РФ всегда готова внести свой вклад в содействие миру, если это востребовано конфликтующими сторонами. У нас такой опыт имеется, и мы к этому готовы".

Коснувшись ситуации в регионе, Захарова обратила внимание на то, что сохраняющаяся напряженность в отношениях между Афганистаном и Пакистаном "остается предметом беспокойства не только России, но и, судя по заявлениям из мировых столиц, всего международного сообщества". "РФ солидарна с партнерами", - подчеркнула она.